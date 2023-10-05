Москва, 5 октября, 2023, 21:52 — ИА Регнум. «Ростех» начал поставки российским военным первой партии новых самоходных артиллерийских установок «Флокс». Об этом стало известно 5 октября.

«Орудие создано на шасси защищённого автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», — заявили в госкорпорации.

«Флокс» представляет собой одновременно пушку и миномёт, и способен без снижения темпа стрелять снарядами и минами. САУ обладает улучшенными мобильностью и защитой, упрощена работа экипажа, что делает орудие очень востребованным, добавили в «Ростехе». САУ ведёт огонь в том числе в режиме, когда несколько снарядов, выпущенных последовательно на разных возвышениях, одновременно достигают цели.

Как сообщало ИА Регнум, российский бронежилет «Оберег» тульской «Октавы» из холдинга «РТ-Капитал» выдержал попадание мощной винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую изначально не рассчитан. Как сообщили в «Ростехе», в то же время трофейный американский жилет, используемый ВСУ, не выдержал попадания пули из автомата Калашникова. Для сравнения в организованном госкорпорацией тесте взяли недорогой бронежилет из Восточной Европы, все представленные образцы — класса защиты Бр5.