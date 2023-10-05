Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия перестанет существовать, если перестанет быть суверенной.

Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что страна на протяжении очень долгого времени формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная, поэтому нельзя судить о ней по одному общему знаменателю.

«Но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве», — сказал президент.

Российский лидер считает, что каждое мировое государство хочет иметь свой собственный самостоятельный путь развития, основанный на этих постулатах. Сохранение единства — непростая задача государства, отметил Путин, и России в этом вопросе постоянно, на протяжении многовековой истории, выпадали тяжелейшие испытания, но народ всегда их преодолевал.

«Иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекал уроки на будущее, укрепляя национальные единства и целостность», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Путин говорил о том, что Россия будет твёрдо и всеми силами всегда обеспечивать свои суверенитет и свободу. Для этого, по мнению российского лидера, в условиях современной геополитической обстановки необходимо принимать адекватные, оперативные и решительные шаги.

Позднее он назвал основу суверенитета России. Путин заявил, что его обеспечивает самодостаточность во всех ключевых областях развития государства. Запрос на неё формируется в том числе и в образовании, и в культуре, которые в свою очередь тесно переплетены с национальными традициями и историей народов России.

В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин отметил, что страна займётся укреплением своего суверенитета во всех областях и сохранит при этом все условия для равноправного сотрудничества со всеми государствами. По словам президента, в первую очередь, имеются ввиду страны, которые, как и Россия, дорожат своими национальными интересами и готовы самостоятельно определять свой вектор развития.

На пленарном заседании саммита Россия — Африка 28 июля глава государства заявил, что за суверенитет нужно бороться и защищать его, никогда не опуская руки. Путин отметил, что суверенитет — не единожды достигнутое состояние.