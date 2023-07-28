Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 июля заявил на пленарном заседании второго дня саммита Россия-Африка, что за свой суверенитет нужно бороться, защищать, не опускать руки.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита «Россия — Африка»

«Уверен, Россия и страны Африки солидарны в этом», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что суверенитет — не единожды достигнутое состояние.

В этой связи Путин напомнил слова южноафриканского политика Нельсона Манделы. Он сказал: не судите об мне по моим успехам, судите обо мне по тому сколько я падал и поднимался снова. Российский лидер добавил, что так и с государственным суверенитетом. Путин подчеркнул, что суверенитет нужно защищать, не отступать под внешнем давлением и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанного на равенстве государств.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что страна будет укреплять суверенитет во всех областях и открыта при этом для равноправного сотрудничества. До этого 2 мая Путин назвал основу суверенитета России. Это, по его словам, самодостаточность во всех ключевых областях. Глава государства добавил, что запрос на суверенитет формируется во всех сферах, в том числе в образовании и культуре, связанных с традициями народа и историей страны.

Президент также отмечал, что крепкий суверенитет страны в перспективе может обеспечить развитие международных отношений и повышение роли России в решении мировых проблем. Всё это, в свою очередь, как заявил Путин, способно сформировать наиболее справедливый многополярный миропорядок.