Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет укреплять суверенитет во всех областях и открыта при этом для равноправного сотрудничества. Об этом он заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнёрства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять своё будущее», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал основу суверенитета России. Это, по его словам, самодостаточность во всех ключевых областях. Глава государства добавил, что запрос на суверенитет формируется во всех сферах, в том числе в образовании и культуре, связанных с традициями народа и историей страны. Президент также отмечал, что крепкий суверенитет страны в перспективе может обеспечить развитие международных отношений и повышение роли России в решении мировых проблем. Всё это, в свою очередь, как заявил Путин, способно сформировать наиболее справедливый многополярный миропорядок.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей.

ПМЭФ пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.