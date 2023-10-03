Севастополь, 3 октября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом вечером 3 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — сообщил Развожаев в Telegram-канале.

На время введения тревоги в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава города сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили ракету в районе аэродрома Бельбек. Перед этим Развожаев информировал, что в городе объявлена воздушная тревога. Как стало известно позднее, во время неё нескольких горожан, среди которых были дети, не пустили в бомбоубежище во Дворце культуры рыбаков. Охранник сказал им, что оно предназначено «только для сотрудников». Развожаев подтвердил, что инцидент имел место, и сообщил о начале проведения служебной проверки.