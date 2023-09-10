Москва, 10 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Коллективный Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Об этом 10 сентября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития», — сказал он.

Лавров отметил, что Западу после саммита «двадцатки» стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Лавров предупредил, что нацеленный против формирования многополярного мироустройства курс западных стран приведёт к дополнительным конфронтационным ситуациям. Глава МИД подчеркнул, что этот процесс невозможно остановить, хотя он и займёт достаточно долгое время.

Президент России Владимир Путин заявил 23 августа, что к украинскому кризису привело желание ряда западных стран удержать гегемонию в мире. Глава государства напомнил, что вначале Запад спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве, а затем против несогласных с переворотом началась длившаяся восемь лет война.