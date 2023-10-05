Москва, 5 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Торосян 5 октября рассказала, как перенесла инсульт в 14 лет из-за тяжёлых тренировок. По словам спортсменки, она узнала об этом спустя много лет.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Меня перетренировали. В совокупности всего, что происходило, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет», — поделилась Торосян в беседе со Sport24.

Гимнастка рассказала, что она не получила в тот момент необходимую медицинскую помощь, поэтому у неё по сей день есть проблемы с речью.

По словам спортсменки, она просто вернулась домой после тренировки и отключилась, а, проснувшись, через полчаса почувствовала, что не может двигаться и говорить. Речь вернулась спустя 40 минут.

«На следующий день рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт. На тренировке сказали просто не делать прыжки», — сказала она.

При этом ей не предоставили время для отдыха и не провели обследований, добавила Торосян.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля сын четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Леброна Джеймса Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки. Ему оказали неотложную помощь и доставили в лечебное учреждение. Там его состояние оценили как стабильное и перевели из отделения интенсивной терапии. Джеймсу-младшему — 18 лет, и он первый год играет в команде Университета Южной Калифорнии. Его отец выступает за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».