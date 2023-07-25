Вашингтон, 25 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Сын четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Леброна Джеймса Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки. Как сообщил 25 июля портал TMZ, его доставили в больницу.

KC Alfred/Global Look Press Бронни Джеймс

«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать ему помощь и доставить в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и выведен из отделения интенсивной терапии», — говорится в публикации.

Джеймсу-младшему — 18 лет, он первый год играет в команде Университета Южной Калифорнии, придя туда из Высшей школы Сьерра-Каньона. Ранее в среднем за игру Бронни Джеймс набирал 14 очков, 5 подборов и 3 передачи.

Его отец, Леброн, выступает за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Признан спортивными экспертами одним из лучших баскетболистов в истории, отдельными специалистами — лучшим. Является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Самый результативный игрок чемпионата 2007/08. Лучший снайпер в истории регулярных сезонов баскетбольной ассоциации, состоит в пятёрке лидеров по передачам, реализованным штрафным и сыгранным минутам и в десятке лидеров по сыгранным матчам, перехватам и трёхочковым попаданиям.