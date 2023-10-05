Москва, 5 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В Омске 65-летняя пенсионерка пыталась подзаработать торговлей на бирже, но оказалась в ловушке мошенников. Как рассказал источник ИА Регнум, в общей сложности женщина отдала злоумышленникам 12,5 млн рублей, из которых большая часть суммы — кредиты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно, пенсионерка увидела в Интернете объявление с предложение инвестировать средства якобы в одну из крупнейших российских компаний. После того, как она проявила интерес с ней связался некий Роман Юрьевич, который подробно ей рассказал о «торговле на бирже» и посоветовал скачать некое «нужное» приложение. После этого женщина оформила кредит на 2 млн рублей и перевела все средства на счёт, который ей указал собеседник. Затем пенсионерка перевела и собственные 2 млн рублей. Далее Роман Юрьевич убедил женщину взять ещё несколько кредитов, один из которых под залог квартиры. Всего же она отдала мошенника 12 млн 500 тысяч рублей.

Теперь в деле разбирается полиция.

20 сентября ИА Регнум писало, что в Москве пенсионерка осталась БОМЖом после того, как продала квартиру по указанию мошенников и отдала им все деньги. Кроме того, они перевела и другие средства злоумышленникам, потеряв в общей сложности 19 млн рублей.