Москва, 20 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Москве в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, оставшаяся без средств и квартиры из-за доверия мошенникам, сообщил 20 сентября источник ИА Регнум.

РИА Новости/Антон Денисов

Как стало известно, накануне женщина пришла в полицию и сообщила, что в течение нескольких месяцев переводила деньги на счета людей, представившихся «сотрудниками ЦБ РФ, ФСБ и «Госуслуг». Кроме того, пенсионерка продала квартиру на северо-западе Москвы и также отдала все средства мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 19,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В августе ИА Регнум узнало, что мошенники обманули профессора НИИ медицины труда РАМН Александра Плюхина, который долгое время был врачом Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Выяснилось, что несколько лет назад профессор практически полностью перестал видеть. Этим воспользовалась банда мошенников, которая больше года крала ценные вещи из квартиры Александра Плюхина, а затем и вовсе отобрала квартиру на Котельнической набережной.