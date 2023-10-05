* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кременная, ЛНР, 5 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российские разведчики стали свидетелями, как боевики украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Кременной в ЛНР расстреляли троих военнослужащих ВСУ, сообщил 5 октября в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он написал, что российские бойцы с помощью аэроразведки заметили пикап, двигавшийся возле населённого пункта Дроновка. В кузове автомобиля находились трое украинских военных.

«Достигнув лесного массива автомобиль остановился возле реки Северский Донец. После два боевика вытолкали военнослужащих с кузова и расстреляли», — сообщил Марочко.

После расстрела боевики сбросили убитых в реку, добавил эксперт.

В начале сентября Марочко сообщил, что украинское командование после провальных попыток прорвать российскую линую обороны в районе Кременной стало чаще привлекать националистов из «Азова». Он отметил, что Киев решил сделать ставку на радикалов, надеясь переломить ситуацию.

Советник главы ДНР Ян Гагин 28 сентября сообщили, что из-под Кременной ВСУ перебросили существенную часть сил под Артёмовск для новых штурмов. Он отметил, что это связано с большими потерями украинской стороны.

Марочко 29 сентября также сообщил, что возле села Новосёловское двое военных ВСУ застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен, так как отказывался сдаваться, когда к российские бойцы подошли к украинскому опорному пункту.