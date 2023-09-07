* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кременная, ЛНР, 7 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Украинское командование решило сделать ставку на боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), надеясь с их помощью осуществить прорыв юго-западнее города Кременной в ЛНР, сообщил 7 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не достигнув результата при прорыве нашей линии обороны юго-западнее населенного пункта Кременная, украинское командование всё чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения «Азов», — отметил Марочко.

Эксперт добавил, что командование ВСУ, очевидно, делает на радикалов последнюю ставку, чтобы реализовать свои планы. На азовцев командование надеется в связи с их лучшей подготовкой и мотивированностью.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Марочко в районе села Червоная Диброва в Кременском районе украинская армия пытается прорвать российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться к Кременной. В рамках реализации этого плана ВСУ усилили применение кассетных боеприпасов и беспилотников.

Эксперт отметил, что, используя «Азов», ВСУ неоднократно пытались вернуть ранее утраченные позиции около Кременной. Радикалов распределяют по слабым участкам фронта.