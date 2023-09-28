Донецк, 28 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. ВСУ на фоне больших потерь перебросили под Артёмовск часть группировки с краснолиманского направления, чтобы попытаться осуществить штурм южных флангов. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, ссылаясь на данные российской разведки.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, ВСУ перекинули из-под Кременной (краснолиманское направление) существенную часть группировки в район населённого пункта Андреевка на южном фланге Артёмовска для участия в штурмах.

Гагин, слова которого приводит ТАСС, обратил внимание на то, что это связано с большими потерями ВСУ в районе Артёмовска (несколько сотен бойцов ВСУ убитыми и ранеными). В результате, уточнил советник главы ДНР, не менее двух рот ВСУ, которые ранее принимали участие в боях под Артёмовском, нуждаются в доукомплектовании.

Как передавало ИА Регнум, во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что ВСУ смогут захватить Артёмовск и ещё два города. Он добавил, что ВСУ продолжат пытаться провести контрнаступление осенью и зимой. Он считает, что сможет найти слабости у российской стороны и воспользоваться ими.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ пытаются охватить город Артёмовск в ДНР и ведут штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки.

Президент России Владимир Путин в начале сентября, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что контрнаступление ВСУ не пробуксовывает, а стало настоящим провалом. Он выразил надежду, что все остальные попытки наступления украинской стороны окажутся такими же.