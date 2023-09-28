ВСУ перебросили под Артёмовск часть войск из-под Кременной, сообщил Гагин
Гагин: ВСУ перебросили под Артёмовск часть войск с краснолиманского направления
Донецк, 28 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. ВСУ на фоне больших потерь перебросили под Артёмовск часть группировки с краснолиманского направления, чтобы попытаться осуществить штурм южных флангов. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, ссылаясь на данные российской разведки.
По его данным, ВСУ перекинули из-под Кременной (краснолиманское направление) существенную часть группировки в район населённого пункта Андреевка на южном фланге Артёмовска для участия в штурмах.
Гагин, слова которого приводит ТАСС, обратил внимание на то, что это связано с большими потерями ВСУ в районе Артёмовска (несколько сотен бойцов ВСУ убитыми и ранеными). В результате, уточнил советник главы ДНР, не менее двух рот ВСУ, которые ранее принимали участие в боях под Артёмовском, нуждаются в доукомплектовании.
Как передавало ИА Регнум, во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что ВСУ смогут захватить Артёмовск и ещё два города. Он добавил, что ВСУ продолжат пытаться провести контрнаступление осенью и зимой. Он считает, что сможет найти слабости у российской стороны и воспользоваться ими.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ пытаются охватить город Артёмовск в ДНР и ведут штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки.
Президент России Владимир Путин в начале сентября, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что контрнаступление ВСУ не пробуксовывает, а стало настоящим провалом. Он выразил надежду, что все остальные попытки наступления украинской стороны окажутся такими же.