Москва, 5 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В Белгородской области уголовное дело возбудили в отношении бывшего участника спецоперации на Украине, который привёз с собой из зоны боевых действий автомат Ак-12. Как рассказал источник ИА Регнум, 49-летний уроженец Челябинской области Игорь Ч. ехал с товарищем по трассе М4-Дон и вёз с собой огнестрельное оружие, которое по возвращении из зоны проведения СВО не сдал.

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Правоохранители обнаружили автомат и задержали мужчину. Сам бывший контрактник объяснил, что «нашёл» Ак-12 в августе возле Купянска Харьковской области и оставил себе. В отношении экс-военного возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

30 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Донецкой Народной Республике попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов. При задержании у одного из подозреваемых при себе были четыре автомата, граната Ф-1, запал УЗРГМ, а также магазины и патроны к автомату Калашникова.