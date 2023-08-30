Донецк, 30 августа, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли в Донецкой Народной Республики попытку организации в регионе канала сбыта оружия и боеприпасов, сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при задержании у одного из участников при себе были обнаружены четыре автомата, граната Ф-1, запал УЗРГМ, а также магазины и патроны к автомату Калашникова.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге, который готовил сторонник «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гражданин России, житель Калужской области инициативно установил и поддерживал связь с «Азовом», а также по их заданию намеревался совершить террористический акт.