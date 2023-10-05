Варшава, 5 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом 5 октября заявил на встрече с военными министр обороны Польши Мариуш Блащак, его выступление транслировало Польское телевидение.

Иван Шилов ИА Регнум ЗРК Patriot

«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону», — сказал он и отметил, что ранее столицу Польши защищала только система противовоздушной обороны.

Блащак уточнил, что небо над Варшавой будет защищать американская система ПРО Patriot. По словам главы оборонного ведомства республики, боевые дежурства начнутся с 6 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. По его словам, Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 9 сентября рассказал, что Вооружённые силы России выводят из строя американские ЗРК Patriot на Украине с помощью взлома радаров к этим установкам. Эксперт подчеркнул, что Patriot можно заставить эффективно функционировать только если передать управление этим комплексом только очень опытным специалистам.