Москва, 9 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Об этом 9 августа на заседании коллегии сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте», — сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что в связи с этим Польша начала закупать вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи. В частности, Шойгу указал на закупки Польшей танков, артиллерийских систем, средств ПВО/ПРО и боевой авиации.

Ранее чешское издание Seznam zprávy сообщило, что польская армия перевооружается с поразительной скоростью, закупая, например, большое количество военной техники у Южной Кореи. Кроме того, польские власти готовятся к военному параду — первому после 30-летней паузы.

Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований сообщил 8 августа корреспонденту ИА Регнум, что стратегическая цель Варшавы — это сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО. Он пояснил, что Варшава стремится добиться того, чтобы польские вооружённые силы превзошли армии Франции, Турции, ФРГ. По мнению Буневича, Варшава воевать не собирается, потому что её стратеги понимают — за нападением на Белоруссию или Россию последует конец польской государственности. Однако Польша всерьёз надеется, что сможет конкурировать за европейское лидерство, а пока же внутри ЕС она остаётся государством второго эшелона.

Кроме того, Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией, выделив на это дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты.