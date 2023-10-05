Москва, 5 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Российский рынок продолжает оставаться привлекательным для иностранных компаний, многие из которых пытаются занять освободившиеся ниши после ухода некоторых западных брендов, считает Анастасия Мельникова, преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 5 октября корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Никольский/РИА Новости

Ранее появилась информация, что с начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров, что стало рекордом с 2019 года.

«В основном сейчас активно стараются занять освободившуюся нишу компании из Турции и Азии: китайские, корейские и казахстанские производители, — заявила Мельникова. — Кроме того, ушедшие из России западные бренды стараются вернуться на рынок России различными способами. Изоляция России в секторе одежды и обуви масс-маркета и бридж-брендов однозначно провалилась. Сложнее обстоят дела с появлением новых брендов категории класса люкс, но здесь присутствие западных компаний в основном осталось прежним, несмотря на закрытие большинства бутиков».

По её словам, в ближайшие годы интерес иностранных компаний к российскому рынку не затухнет, хотя темпы прироста новых брендов должны снизиться.

При этом она не согласилась с тем, что появление на рынке РФ новых иностранных брендов мешает эффективному импортозамещению.

«Новые иностранные бренды создают здоровую конкуренцию. Более того, большинство представителей отечественного масс-маркета (Lime, Gloria Jeans, Zarina, Befree, Love Republic и Sela) на текущий момент в более выигрышном положении — они уже давно присутствуют на рынке, посему о них лучше осведомлены потребители в отличие от неизвестных новых иностранных марок», — пояснила Мельникова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным консалтинговой компании NF Group иностранные компании не потеряли интереса к российскому рынку. Как оказалось, только с января по сентябрь 2023 года в РФ пришли 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных брендов, в 2020 году ― 13, в 2021 году — 15, а в 2022 году — всего 11 марок.

В основном речь идёт о турецких продавцах обуви и одежды. Кроме того, присутствуют белорусские, эстонские, южнокорейские, австралийские и киргизские марки.

По данным Forbes, французская компания «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. На втором месте в списке стоит японская JT Groupe (432,6 млрд рублей), а на третьем американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей).