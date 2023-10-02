Москва, 2 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Французская компания «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России по выручке по итогам 2022 года составил Forbes.

РИА Новости/ Евгений Одиноков

Согласно рейтингу, выручка «Леруа Мерлен» по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. При этом издание отметило, что компания не раскрывала финансовую отчётность, поэтому использовалась оценка выручки, сделанная агентством INFOLine.

На втором месте в списке стоит японская JT Groupe (432,6 млрд рублей), а на третьем — американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей). Также в рейтинг крупнейших зарубежных компаний вошли «Пепсико Холдингс» (303,7 млрд рублей), «Ашан» (292,6 млрд рублей), «Вымпелком» (286,4 млрд рублей), «Метро» (223,6 млрд рублей), «Марс» (201,4 млрд рублей), «Нестле Россия» (195 млрд рублей) и «Чери Автомобили Рус» (147,5 млрд рублей). Всего список состоит из 50 компаний.

Как отметило издание, год назад «Леруа Мерлен» находилась на втором месте, а список возглавлял автомобильный производитель Volkswagen Group.

При этом за год увеличилось количество китайских компаний на российском рынке. В список вошли шесть.

Как сообщало ИА Регнум, «Леруа Мерлен» в марте объявила, что передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам. После продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников сохранятся, а торговые точки продолжат работу. В России сеть существует более 18 лет и состоит из более чем ста гипермаркетов, представленных в 62 городах. Обсуждение вопроса о смене бренда начнётся после передачи бизнеса.

Российское подразделение немецкой химико-промышленной компании Henkel, не дожидаясь завершения сделки по продаже активов, в апреле приступило к русификации брендов. Продукцию продолжили выпускать на тех же предприятиях.

Президент России Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что российская экономика завершила восстановление после введения Западом санкций. Российский лидер отметил, что ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

В апреле обозреватель Washington Post отметил, что большинство западных компаний продолжают работать в России. Согласно исследованиям учёных из Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных фирм.