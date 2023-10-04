Вашингтон, 5 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Американская полиция арестовала 89-летнюю активистку антивоенного движения Codepink Джоан Николсон, участвовавшую в акции в Капитолии против помощи Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Всего аресту подверглись более 11 пикетчиков, которые находились возле офисов американских парламентариев. Участники акции потребовали от правительства США прекратить поставки Украине оружия, которые разжигают конфликт ещё больше.

Они также призывали Вашингтон заняться организацией мирных переговоров. Николсон в беседе с журналистами указала на действия Североатлантического альянса в отношении Российской Федерации.

«Они обещали, что НАТО не будет расширяться, но смотрите — она [организация] вокруг России… Люди гибнут каждый день — мужчины, женщины и дети», — сказала активистка, слова которой приводит «РИА Новости».

Николсон также обвинила американских законодателей в разжигании войн ради обогащения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября бывший президент США Дональд Трамп призвал американские власти незамедлительно приостановить поддержку Украины. Он уточнил, что это необходимо делать до тех пор, пока европейские страны не достигнут объёмов поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

Кроме того, против продления помощи Украине выступил кандидат в спикеры палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Джордан. Он подчеркнул, что Вашингтону нужно сконцентрироваться не на поддержке Киева, а на ситуации на границе с Мексикой и преступности на улицах. Конгрессмен добавил, что именно эти две проблемы являются главными для Соединенных Штатов в настоящее время.

В свою очередь президент США Джо Байден пообещал в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения финансовой помощи Киеву. Глава Белого дома утверждает, что наблюдает среди обеих палат Конгресса межпартийное большинство, которое якобы готово поддержать его призыв.