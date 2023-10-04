Москва, 5 октября, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Пользователи устройств Xiaomi в России жалуются на проблемы в работе сайта, приложения и сервисов компании, свидетельствует информация с портала по отслеживанию сбоев в интернете Downradar.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

На это жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Казани, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Пользователи сообщают о проблемах с умными пылесосами и другими аппаратами, к которым не получается подключиться через сеть по Wi-Fi.

На официальной странице Xiaomi. Russia в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что компания работает над исправлением ситуации и просит пользователей подождать.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в работе магазина приложений App Store для устройств на операционной системе iOS произошёл сбой. Большинство (90%) пользователей жаловалась на невозможность открыть приложение на устройствах. Ещё 6% проблем касались работы веб-версии App Store, а 4% — трудностей с авторизацией.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что его ведомство рассчитывает прийти к соглашению с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны. По его словам, программы могут устанавливаться ещё на стадии их сборки на предприятиях.

Глава Минцифры также уточнил, что такие договорённости не должны стать основанием для производителей «задирать» цены на устройства «из-за RuStore», а все гарантийные обязательства должны сохраняться.