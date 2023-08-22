Москва, 22 августа, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Жалобы на сбой в работе популярного магазина приложений для устройств на iOS поступили от пользователей. Об этом 22 августа свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Сбой приложения

Согласно информации сервиса, отслеживающего проблемы с доступом к различным интернет-ресурсам, по данным на 23:00 мск поступило 375 отчётов от пользователей о проблемах в работе App Store. На главной странице маркетплейса при попытке войти появляется сообщение: «Сбой подключения к App Store. Повторить».

Сбой в работе магазина приложений начался около 22:00 мск. Большинство (90%) пользователей указало, что не могут войти в магазин, ещё у 6% наблюдаются проблемы с веб-версией App Store, а 4% пользователей не могут авторизоваться.

Ранее ИА Регнум сообщало о двухчасовом сбое в работе мессенджера Telegram. Сервис DownDetector зафиксировал более пяти сотен обращений с жалобами. Более половины обратившихся сообщили, что мессенджер не запускался, а также не мог подключиться к Сети.

В Роскомнадзоре подтвердили, что Telegram испытывал временные сложности с работой его дата-центра в Европе.