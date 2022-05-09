Москва, 9 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Россия никогда не откажется от традиционных ценностей и любви к родине. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин на параде Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Соединённые Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно всё это проглатывать», — заявил Путин.

«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто там был, выстрадал победу», — указал он.