Москва, 4 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. МЧС России пошутили над коллегами из США, которые решили провести систему оповещения населения в тот же день, что и Россия, 4 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас работает, а у вас? Где-то в параллельной реальности… Переживаем за коллег из Америки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

При этом в Сети прошла информация о том, что системы оповещения в США будут включать строго по методичке Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. В связи с этим в ведомстве предостерегли американских коллег о проблемах со сложностями перевода российских методических указаний.

В российских регионах 4 октября провели крупномасштабную проверку систем оповещения населения. В частности, сигнал прошёл по радио — и телеэфирам. В ходе учений также проверили работу сирен и громкоговорителей. О проверке систем оповещения населения МЧС России предупредило 3 октября. В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, не поддаваться панике и прослушать информационное сообщение.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 октября назвал необходимой всеобщую проверку систем оповещения. В качестве примера он привёл Японию, где регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации. Песков добавил, что необходимо проводить учения и в других сферах.