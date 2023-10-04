Москва, 4 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимой всероссийскую проверку систем оповещения. Об этом он заявил на брифинге 4 октября.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите: Япония живет в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации, привыкли все, начиная от детей в детских садах, заканчивая стариками», — указал представитель Кремля.

Учения в других сферах также абсолютно необходимо проводить, подчеркнул Песков.

О том, что по всей России 4 октября пройдёт крупномасштабная проверка систем оповещения, днём ранее сообщили в МЧС. В ходе учений проверят работу сирен и громкоговорителей, а также оповещений в эфире теле — и радиоканалов. Как уточнило ведомство, россиянам во время проверки необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике и прослушать информационное сообщение. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Как сообщало ИА Регнум, закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии готовности систем оповещения населения Госдума приняла в октябре 2022 года.