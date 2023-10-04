Санкт-Петербург, 4 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга впала в кому, когда автобус, на котором она ехала, вынужден был резко затормозить из-за пьяного пешехода. Об этом 4 октября сообщила дочь пострадавшей Мария Полибина.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказала в беседе с «Известиями» Полибина, её мать говорила по телефону с родственницей в момент, когда заходила в автобус. Женщина оплатила проезд и пошла к сиденьям.

«Автобус тронулся. Там рядом есть пешеходный переход, и в это время через дорогу перебегал пьяный мужчина. Водитель затормозил резко, прямо на пешеходном переходе», — сказала дочь пострадавшей.

В результате женщина упала и ударилась головой о твердую поверхность, после чего потеряла сознание. У пассажирки, которую забрала скорая помощь, черепно-мозговая травма, две гематомы и перелом черепа, и за её жизнь сейчас борются врачи.

Полибина отметила, что водитель автобуса и пьяный мужчина остались в транспортном средстве, по их словам, ждать сотрудников Госавтоинспекции, а о происшествии она узнала от другой пассажирки, по телефону рассказавшей родственнице об этом. Дочь женщины обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Машины столкнулись на Вешняковской улице. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее в этот же день при столкновении трёх легковых и одного грузового автомобиля в Самарской области погибли два человека. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.