Самара, 4 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В результате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля в Самарской области погибли два человека. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящий момент известно, что в 08:00 (07:00 мск) на 1124-м км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение трёх легковых автомобилей и большегруза. Погибли водитель и пассажир одной из легковых автомашин. Данные уточняются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые оцепили его и обеспечили беспрепятственный проезд других автомобилей. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября стало известно, что не менее 21 человека погибли при падении туристического автобуса с эстакады в провинции Венето в Италии. Транспортное средство пробило ограждение и упало с высоты около 30 метров на железнодорожное полотно, проходящее вдоль трассы. Работающий на сжиженном газе автобус загорелся сразу после падения.

В автомобильной аварии на Аляске 3 октября двое военных американской армии погибли и ещё более десяти пострадали. Армейский автомобиль для перевозки военнослужащих перевернулся во время движения по проселочной дороге.