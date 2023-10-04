Вашингтон, 4 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Решимость западных стран помогать Киеву в конфликте на Украине ослабевает по мере затягивания военных действий. Об этом 4 октября сообщила американская газета The Washington Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что, кроме столкновения с одной из наиболее крупных армий в мире, украинские власти сталкиваются с ослаблением решимости Запада в долгосрочной перспективе.

«США и их главные союзники выказывают первые признаки того, что поддержка Киева не будет длиться бесконечно», — говорится в статье.

Издание также привело позицию ведущих кандидатов на пост президента США, включая экс-президента страны Дональда Трампа, которые скептически относятся к бессрочной помощи киевским властям. Авторы также напомнили о победе в Словакии партии Smer во главе с Робертом Фицо, выступающим против военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у ВСУ осталось от шести до восьми недель до холодов для попыток контрнаступления. По его словам, после этого положение украинской армии станет тяжёлым.

В Словакии 30 сентября состоялись внеочередные парламентские выборы. Первое место с 22,94% голосов заняла партия Smer, второе — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (17,96%). Лидер Smer Роберт Фицо 1 октября заявил, что у Словакии и её жителей имеются более важные проблемы, чем Украина. Он подчеркнул, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии будет прилагать максимум усилий для начала мирных переговоров и завершения конфликта на Украине.