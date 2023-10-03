Вашингтон, 3 октября, 2023, 23:28 — ИА Регнум. У Украины осталось от шести до восьми недель до наступления холодов, чтобы продолжить попытки контрнаступления. Такое заявление сделал 3 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — указал Кирби.

Как пояснил представитель Белого дома, приближение холодов указывает на важность оперативного решения вопроса о выделении средств на помощь Украине со стороны Конгресса США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мирное соглашение на Украине заключат на условиях Москвы, если украинские военные не добьются успеха в контрнаступлении. На власти Киева может оказать давление международное сообщество при заключении мирного соглашения.

В свою очередь, американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в июле, что Россия победит в конфликте на Украине в любом случае, а потому украинские военные гибнут ни за что. Он подчеркнул, что Россия превосходит Украину в численности примерно в соотношении четыре к одному.