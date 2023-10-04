Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших на реке Паужетка вечером 2 октября. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Тело было найдено в районе слияния рек Паужетки и Озерной ориентировочно в 5 км от места происшествия», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Из воды также достали затонувший автомобиль. Поиски второго человека продолжаются, пока его судьба остаётся неизвестной. Пропавшего ищут спасатели, волонтёры и пожарные. Поиски ведут с привлечением беспилотника. Акваторию реки спасатели МЧС России обследуют на лодке.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС, 2 октября две легковые машины пытались перебраться на другой берег, но перевернулись во время форсирования реки Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки из-за сильного течения. Только пять из семи пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели начали поиски пропавших.

По информации Telegram-канала «112», речь идёт об автомобилях «Урал» и Toyota Land Cruiser местного скандально известного бизнесмена Игоря Редькина. Без вести пропали 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний Сергей Вагнер, который приехал в гости из Запорожья. Прокуратура и СК начали проверку по факту инцидента.