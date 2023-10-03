Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Камчатском крае во время наводнения перевернулись автомобили «Урал» и Toyota Land Cruiser местного скандально известного бизнесмена Игоря Редькина. Об этом 3 октября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что это произошло на реке Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки, когда водители автомобилей попытались пересечь водную преграду, однако из-за подъёма уровня воды их перевернуло.

«Пять человек из иномарки сумели выбраться на берег, два человека из «Урала» пропали без вести. Это 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний Сергей Вагнер, который приехал в гости из Запорожья», — говорится в сообщении

Начались поиски пропавших, прокуратура и СК начали проверку по факту инцидента.

«Toyota Land Cruiser принадлежит одному из богатейших людей Камчатки и бывшему депутату Игорю Редькину. В 2022 году он был осуждён за непредумышленное убийство на охоте», — отмечается в сообщении.

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Предположительно бизнесмен смог покинуть салон автомобиля и спастись.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября школьный автобус попал в дорожную аварию в Щелковском городском округе в Московской области. Транспортное средство съехало на обочину и перевернулось, на тот момент в нём находились 30 детей и семь взрослых.

На трассе в Мордовии 3 октября два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed.