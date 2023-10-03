Москва, 3 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Мирное соглашение на Украине заключат на условиях Москвы, если украинские военные не добьются успеха в контрнаступлении, сообщило издание The Hill.

president.gov.ua Флаги США и Украины

«Международное сообщество может оказать давление на Украину, чтобы та провела переговоры и подписала соглашение, выгодное России», — заявил автор статьи Марк Темницкий.

Журналист добавил, что если в 2024 году западная поддержка Украины ослабнет, то Москва добьётся мирного урегулирования конфликта.

Темницкий также заявил, что опросы общественного мнения в США в странах ЕС показали, что с течением времени уровень поддержки помощи Киеву всё-больше и больше снижаются.

Как сообщало ИА Регнум, американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в июле, что Россия победит в конфликте на Украине в любом случае, а потому украинские военные гибнут ни за что. Он подчеркнул, что Россия превосходит Украину в численности примерно в соотношении четыре к одному.

Глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в июне, что западные эксперты сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ. Он отметил, что гибель украинских военнослужащих, прошедших подготовку в рядах НАТО, а также уничтожение западной техники, на которую Киев возлагал большие надежды, подорвут боеспособность ВСУ.

Контрнаступление ВСУ, начавшееся 4 июня, не принесло ВСУ успеха на поле боя. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в октябре, что российские войска значительно ослабили боевой потенциал украинской армии.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что с начала контрнаступления армия Украины потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.