Вашингтон, 10 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Россия победит в конфликте на Украине в любом случае, а потому украинские военные гибнут ни за что. Об этом 10 июля написал американский бизнесмен, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск на своей странице в этой соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как отметил Маск, потери любой начавшей наступление на сильно укреплённые позиции стороны всегда выше.

«Более того, Россия превосходит Украину в численности примерно четыре к одному, поэтому победит в конфликте на истощение», — написал он.

Бизнесмен добавил, что при провале контрнаступления ВСУ на фоне серьёзных потерь российские военные могут освободить гораздо большую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Маск раскритиковал слова сенатора США Линдси Грэма, который назвал убийство русских в конфликте на Украине «лучшей из инвестиций» Вашингтона. Предприниматель назвал такие слова безумными и жестокими.

Позднее глава Tesla и SpaceX прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского не проводить президентские выборы на Украине. Он поставил под этим сообщением смайл с моноклем, часто указывающий на иронию или скептицизм.