Москва, 3 октября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Российский электромобиль «Атом» хотят приобрести тысячи автолюбителей. Как сообщили 3 октября «РИА Новости» в пресс-службе автокомпании «Кама», уже поступило 36 тысяч предзаказов.

Пресс-служба «Атом»/РИА Новости

Как сообщили на сайте предзаказов машины, бронирование электрокаров из первой партии, объявленное в конце июля, завершено.

Функциональный образец электромобиля «Атом» российский стартап АО «Кама» представил в Москве 11 мая. В серийное производство его планируют запустить через два года.

Габаритные длина, ширина, высота машины составляют 3995 мм, 1780 мм и 1615 мм соответственно. Салон, оформленный в стиле минимализма, вмещает до пятерых взрослых пассажиров. Машина сможет проезжать на одном полном заряде до 500 км, максимальная скорость составит 170 км/ч, до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за семь секунд.

Над разработкой «Атома» трудятся более 700 человек. Собирать электрокары будут на заводе «Москвич».

Точную цену электромобиля компания не раскрывает. При этом гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк заявил, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа «Тинькофф Авто» и производитель российских электрокаров «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнёрстве. Компании будут вместе разрабатывать и продвигать новые технологии на рынке электрокаров, чтобы ускорить переход на альтернативные высокотехнологичные транспортные средства.

В Москве планируют построить два уникальных предприятия для электротранспорта. В селе Красная Пахра появится крупнейший в России завод «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ). Также здесь создадут консолидированный центр «КамАЗ» по техническому обслуживанию наземного городского и коммерческого транспорта.