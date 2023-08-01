Москва, 1 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. «Тинькофф Авто» и производитель российских электрокаров «АТОМ» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании будут вместе разрабатывать и продвигать новые технологии на рынке электрокаров, чтобы ускорить переход на альтернативные высокотехнологичные транспортные средства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

В планах «Тинькофф Авто» и «АТОМ» — разрабатывать и продавать электромобили, а также создавать инструменты и сервисы для водителей. Так бренды повысят технологические возможности и конкурентоспособность электромобилей российского производства и смогут сильнее укрепить позиции страны на мировом автомобильном рынке.

«Автомобили сегодня — уже больше, чем просто средство передвижения, а электрокары — это новый уровень потребительских устройств, в которых важен пользовательский UX и набор актуальных сервисов для автолюбителей», — заявил руководитель «Тинькофф Авто» Денис Мусиенко. Он добавил, что для компании этот проект будет новой планкой для развития.

Компании также создадут первый автомобильный маркетплейс, который будет интегрирован в бортовой компьютер и систему управления электромобилем. Сервис сможет предоставлять автомобильные и сопутствующие услуги.

Оплачивать выбранные на маркетплейсе услуги можно будет с помощью автомобильной эквайринговой платформы, которую создаст Тинькофф. Планируются также интеграции Tinkoff Pay и Tinkoff ID в бортовой компьютер.

«Сегодня можно заказать смартфон за 15 минут, но до сих пор проблематично выбрать автомобиль онлайн и доставить к нужному часу — тот сервис, который должен быть доступен в условиях новой городской мобильности», — отметил генеральный директор бренда «АТОМ» Игорь Поваразднюк. По его словам, цель компаний — упростить процесс покупки электромобиля для каждого пользователя, сделав его быстрым и бесконтактным.