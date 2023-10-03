Сумы, Украина, 3 октября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мэра украинского города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (около $38 тысяч), говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По информации СБУ, указанные лица требовали деньги с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса. Всего они намеревались заполучить 2 млн гривен (около $54 тысяч).

В момент задержания чиновники должны были получить часть этой суммы. Задержанным могут предъявить обвинения по части 4 статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В СБУ уточнили, что позднее планируется избрать в отношении их меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины распространило информацию о том, что в Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о получении взятки. Он пытался скрыться от правосудия.

Подозреваемому также предъявили обвинение в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от службы. 8 августа СБУ задержала при получении взятки депутата Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа». По сведениям издания «Украинская правда», задержанным оказался Анатолий Гунько.

29 сентября ГБР задержало заместителя главы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области, которую заподозрили в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных. Женщина в ходе задержания попыталась съесть полученную ею взятку.