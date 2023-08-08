Киев, 8 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» во время получения взятки, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

«Правоохранители задокументировали преступную деятельность народного депутата и разоблачили при получении первой части взятки в размере 85 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ не раскрывает личность, но, по информации издания «Украинская правда», речь идёт об Анатолии Гунько.

Как сообщало ИА Регнум, в июле бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о получении взятки. Следователи ГБУ Украины предъявили ему обвинение в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании. Общая сумма приобретений составила $4 млн.

Правоохранительные органы Украины в августе завершили расследование уголовного дела о создании преступной организации и незаконном захвате участков недвижимости в Одессе, его фигурантами являются 16 человек, в том числе мэр города Геннадий Труханов.