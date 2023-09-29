Львов, Украина, 29 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Заместитель главы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области Украины попыталась съесть взятку в ходе задержания, её заподозрили в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюро расследований Украины.

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Отмечается, что правоохранители задержали в городе Турка замглавы врачебно-консультационной комиссии во время передачи ей последней суммы взятки.

Уточнятся, что в ходе задержания подозреваемая сделала попытку избавиться от денежных средств, она попыталась съесть 100 долларов. Сотрудники правоохранительного ведомства помешали фигурантке исполнить задуманное, в результате деньги были изъяты, пояснили в пресс-службе, добавив, что также были задержаны и другие участники преступной группы.

По данным ведомства, подозреваемая со своими сообщниками помогала установить военнообязанным группу инвалидности, для того, чтобы они могли избежать мобилизации. За это военнообязанный должен был оплатить 3,2 тысячи долларов.

В пресс-службе уточнили, что в ходе обысков дома и в рабочих кабинетах фигурантов было обнаружено порядка 30 тысяч долларов, свыше 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов).

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин напомнил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.

Отмечается, что в статистику не входят раненые, которые уже не смогут в дальнейшем воевать, а также пропавшие без вести.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 11 августа распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что утверждённый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. Министр пояснил, что у ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Глава ведомства также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».

Украинцам начнут выплачивать проценты от взяток за доносы о коррупции. С соответствующим проектом 21 августа выступило Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции. Планируется, что в сентябре в стране заработает портал, где можно будет анонимно сообщить о случаях коррупции.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме, а огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор «пушечного мяса» и для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках. Он напомнил, что таких как минимум 170 тысяч. За осень в ВСУ собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч. Однако эксперт уверен, что эти показатели не будут достигнуты.