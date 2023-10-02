Хельсинки, 2 октября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Финляндии наблюдается нехватка недорогого прочного огнеупорного кирпича для строительства каминов, из-за чего местный завод был вынужден создать аналог этой российской продукции. Об этом 2 октября написала финская телерадиовещательная компания Yle.

РИА Новости/ Илья Питалев

Отмечается, что до начала украинского конфликта каменщики в Финляндии широко использовали огнеупорный кирпич из России для кладки внутренней части каминов.

Однако после введения Западом антироссийских санкций поставки российского кирпича в Финляндию прекратились, в результате чего финские производители столкнулись с проблемами с этим видом стройматериалов.

Как указал каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен, он искал альтернативу российскому кирпичу в странах Южной и Центральной Европы, однако его не устроило качество этой продукции.

«Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве», — пояснил он и отметил, что успел закупить два грузовика российского кирпича, который скоро закончится.

По данным телерадиовещательной компании, на фоне прекращения поставок российского огнеупорного кирпича в Финляндии и странах Центральной Европы резко вырос спрос на отопительные камины. В результате сложившаяся с кирпичом ситуация стала «довольно болезненной» также и для производящего камины завода Seppälän Tiili, вынужденного создавать свой аналог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Финляндия и страны Прибалтики ограничили въезд на свою территорию автомобилей из России. При этом глава финского МИД Элина Валтонен признала, что санкции Запада нацелены на граждан России, и добавила, что у них нет выбора.

В Министерстве иностранных дел России назвали хамским такое заявление главы МИД Финляндии. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Финляндия «семимильными шагами» выдвигается в первый ряд русофобской кампании Запада. Он подчеркнул, что финская сторона растоптала свой нейтральный статус, присоединившись к антироссийскому проекту США.