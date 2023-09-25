Хельсинки, 25 сентября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Обычные российские граждане тоже страдают из-за санкций, но иного выбора у Запада нет. Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в опубликованном 25 сентября интервью газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр прокомментировала недавний запрет на въезд российских автомобилей в Финляндию и страны Прибалтики и признала, что в этой ситуации у «обычных граждан» РФ нет выбора. Но выбора, по её словам, в условиях кризиса на Украине нет и у западных стран.

«Да, санкции наносят вред обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор», — сказала Валтонен.

По её мнению, Россия и её народ понимают, что украинский конфликт «просто имеет цену» и Западу «важно это показать».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД заявили, что именно обычные граждане будут страдать из-за запрета на ввоз российских товаров в страны ЕС, ограничения прямого воздушного сообщения и ужесточения визовых правил. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, вместо политики санкций явлен «расизм как он есть».

Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина подчеркнула в комментарии для ИА Регнум, что ограничения в отношении россиян — это нарушение основополагающих прав человека, «прямая дискриминация по признаку гражданства и страны принадлежности, в том числе и национальности».