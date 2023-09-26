Москва, 26 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Заявление главы финского МИД Элины Валтонен о том, что обычные россияне должны расплачиваться за украинский конфликт, является совершенно хамским. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Туниса Набилем Аммаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он предположил, что из-за своей неопытности Валтонен напрямую сказала о том, для чего вводятся санкции — чтобы страдали простые люди. По мнению финского министра, Россия и российский народ понимают, что у конфликта на Украине «есть цена», и Западу «важно это показать», напомнил Лавров.

«Заявление абсолютно хамское», — подчеркнул Лавров и добавил, что Финляндия «семимильными шагами» выдвигается в первый ряд антироссийской, русофобской кампании Запада.

Финляндия растоптала свой нейтральный статус, когда присоединилась к антироссийскому проекту США, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала в недавнем интервью, что западные санкции нацелены на рядовых российских граждан. Выбора у них нет, добавила она.