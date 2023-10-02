Белгород, 2 октября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили утром 2 октября украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны уточнило, что попытку террористической атаки на российские объекты украинская армия осуществила в девять часов утра. ВСУ пытались атаковать российские объекты дроном самолётного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 2 октября сообщил, что ВСУ осуществили обстрел региона. В Грайворонском городском округе в жилой дом попал снаряд.

Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, уточнил глава Белгородской области.