Грайворонский район, Белгородская область, 2 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В Белгородской области в селе Козинка Грайворонского городского округа в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал жилой дом, сообщил 2 октября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет», — сообщил Гладков.

По словам губернатора, сейчас специалисты экстренных служб проводят подомовой обход территории.

Накануне, 1 октября, в Белгородской области ВСУ в Шебекино обстреляли район центрального рынка. Пострадали три человека: женщина получила осколочное ранение шеи и у двоих мужчин осколками задело ноги.

В этот же день Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ в 14:00 мск. Украинский дрон самолётного типа сбили российские силы ПВО, предотвратив террористическую атаку на объекты РФ.