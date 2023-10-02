Киев, 2 октября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Границу на Украине держат под регулярным контролем, чтобы не допустить побега из страны мужчин, которые подлежат призыву и могут отправиться на фронт. С начала проведения спецоперации задержали более 13 тыс. украинцев, пытавшихся отправиться за границу. Об историях беженцев в европейских странах рассказал телеканал France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Так, проживающий в немецком Дрездене 30-летний Иван Ищенко рассказал, что считает себя патриотом Украины. Именно поэтому он в первые дни конфликта отправился на фронт, но, увидев «войну вблизи», сбежал в Европу. Сейчас Ищенко переживает, что не сможет вернуться на родину, так как там ему грозит тюрьма.

Офицер запаса ВСУ Евгений Куруч покинул Украину с семьёй, как он сам отметил, вовремя, и проживает в Варшаве. Мужчина подчеркнул, что для него главным является забота о жене и детях.

Другой украинец, Богдан Мариненко сбежал из страны в Варшаву, ещё будучи несовершеннолетним, чтобы избежать призыва в ВСУ и продолжить помогать своим матери и сёестрам.

Как сообщало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует помнить, что Польша после начала СВО приняла на своей территории 2 млн граждан Украины, заявил 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции мужчин, которые ранее выехали из страны. Помимо беженцев и уклонистов, украинскую армию пополнят и женщины, этот вопрос обсуждался ещё в 2021 году, а теперь его реализуют.

В Тульской области нетрезвый украинский беженец упал на сотрудника полиции и сломал ему бедро.