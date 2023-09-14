Киев, 14 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Киевские власти нашли несколько способов для пополнения рядов ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости, автор которого проанализировал обстановку в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, которые проводились после 24 февраля 2022 года.

Помимо этого, на Украине был изменены критерии пригодности к службе, были упрощены требования по здоровью для морпехов и десантников. Теперь одновременно с присвоением военнообязанному статуса «ограниченно годен» военкоматы обязаны определять, по какой военно-учётной специальности его можно мобилизовать.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции мужчин, которые ранее выехали из страны. Помимо беженцев и уклонистов, украинскую армию пополнят и женщины, этот вопрос обсуждался ещё в 2021 году, а теперь его реализуют.

Так, с 1 октября все сотрудницы медицинской сферы должны встать на воинский учёт. Это относится и к тем, кто обучается в вузах по соответствующим специальностям, для остальных — добровольно.

В Киеве заверили, что пока о мобилизации женщин речь не идёт, но в ВСУ уже развернули рекламную кампанию.

Как передавало ИА Регнум, Украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин напомнил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.

Отмечается, что в статистику не входят раненые, которые уже не смогут в дальнейшем воевать, а также пропавшие без вести.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.