Варшава, 1 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует помнить, что Польша после начала СВО приняла на своей территории 2 млн граждан Украины, заявил 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Польша приняла пару миллионов украинцев под свои крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели высылать в осаждённый Киев пять тысяч касок. Господину президенту Зеленскому стоило бы об этом не забывать», — сказал Моравецкий в ходе выступления на съезде правящей партии «Право и справедливость».

Позже в ходе выступления он ещё раз упомянул Германию в контексте конфликта на Украине. Киевские власти хотят дружить с Берлином, но Берлин, в отличие от Варшавы, стремится и будет стремиться к переговорам с Россией, сказал Моравецкий.

Новое обострение отношений между Польшей и Германией произошло в сентябре 2023 года. В Берлине заявили, что страны ЕС, и прежде всего Польша, не препятствуют нелегальным мигрантам незаконно попадать в Германию. На границе Германии и Польши был усилен контроль.

Также власти Германии публично обратили внимание на разразившийся в Польше скандал — по некоторым данным, в стране за взятки было выдано мигрантам несколько тысяч незаконных разрешений на пребывание. Рассуждения канцлера Германии Олафа Шольца на эту тему в Варшаве назвали попыткой вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Польше накануне парламентских выборов, которые пройдут 15 октября 2023 года.

По данным польских властей, на территории страны по-прежнему находятся более миллиона граждан Украины. При этом весной 2023 года Варшава стала сокращать объёмы поддержки этих граждан. В сентябре 2023 года пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может не продлить программу помощи беженцам с Украины, срок действия которой истекает в начале 2024 года.