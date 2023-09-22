Тула, 22 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Тульской области нетрезвый украинский беженец упал на сотрудника полиции и сломал ему бедро, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошёл накануне, 21 сентября. Старшего лейтенанта госпитализировали прямо со службы. Сотрудник ОМВД занимался охраной общественного порядка в пункте временного размещения беженцев с Украины. По словам источника, конфликта не было и гражданин Украины случайно упал на правоохранителя.

19 августа ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы нетрезвый мужчина покусал полицейских. Сотрудники МВД прибыли на вызов в кафе, в котором гражданин в состоянии алкогольного опьянения отказывался оплачивать счёт.