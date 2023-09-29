Москва, 29 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму проект закона о повышении среднего размера пенсии для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, а для неработающих до 23 449 рублей. Документ опубликован в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В пояснительной записке указано, что реализация данного законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 млн человек), в том числе военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).

«В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчёта составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рублей. Там уточняется, что рост МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.

Президент России Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Глава государства отметил, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.

Российский лидер также сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в стране в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

В июне Путин заявил, что рост экономических возможностей России нужно увязать с ростом благополучия населения. Он подчеркнул, что кроме снижения уровня инфляции нужно добиться опережающего роста доходов. Президент подчеркнул, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Президент отметил, что это связано с новыми требованиями к системе образования, качеству рабочих мест и условиям труда.