Исламабад, 29 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям и народу Пакистана в связи с террористическим актом в провинции Белуджистан.

Ahmad Kamal/Global Look Press

Российский лидер подтвердил президенту Пакистана Арифу Алви готовность Москвы к наращиванию антитеррористического сотрудничества.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в провинции Белуджистан. Убийство людей во время религиозной церемонии стало ещё одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым.

Ранее в пятницу в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан около мечети в ходе процессии по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась машина полицейского. Местные СМИ не исключали, что привёл в действие взрывное устройство террорист-смертник. По последней информации, жертвами теракта стали 52 человека, более 50 пострадали.

Ранее, 30 июля, в Пакистане произошел взрыв во время проведения съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате теракта погибли 63 человека, 123 пострадали.