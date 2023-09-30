Трубчевск, Брянская область, 30 сентября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. ВСУ вечером 30 сентября атаковали город Трубчевск Брянской области с помощью беспилотников, один человек получил ранение, также повреждены остекление и кровля административного здания, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил лёгкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Кроме того, в результате сброса с беспилотника взрывного устройства в одном из административных зданий города были частично повреждены остекление и кровля. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Ранее 30 сентября Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Горожанка в Брянской области. Были частично повреждены три жилых дома, жители села не пострадали.

В ночь на 30 сентября губернатор Брянской области проинформировал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке Погар было нарушено энергоснабжение. Пострадавших в результате происшествия не было.

28 сентября Богомаз сообщал, что российские силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к Брянску. В результате подавления дрона никто не пострадал, разрушений также не было.